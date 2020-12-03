YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Emine Erdoğan'dan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" paylaşımı

Emine Erdoğan'dan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" paylaşımı

ANKARA HABERLERİ  | 03.12.2020 16:26 | Son Güncelleme

Emine Erdoğan'dan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Engelli bireylerin büyük insani potansiyelinin önünde hiçbir engelin kalmadığı bir dünya diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımında engelli çocuk ve gençlerle bir araya geldiği fotoğraflarına da yer veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün farkındalığa vesile olmasını umuyor, engelli bireylerin büyük insani potansiyelinin önünde hiçbir engelin kalmadığı bir dünya diliyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar

Ankara Namaz Vakitleri 3 Aralık Perşembe

İmsak
06:17
Sabah
07:46
Öğle
12:43
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Perşembe

Alpan Eczanesi
Cankaya
Aura Eczanesi
Cankaya
Candaş Eczanesi
Cankaya
Çevik Eczanesi
Cankaya
Ebruli Eczanesi
Cankaya
Varol Eczanesi
Cankaya
Zeliha Güven Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.