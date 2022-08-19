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Emine Erdoğan'dan KADEM'e teşekkür mesajı

19.08.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Erdoğan'dan KADEM'e teşekkür mesajı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadın ve aile odaklı faaliyetleri hakkında görüştüğü Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldik. Kadın ve aile odaklı faaliyetleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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