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  4. Emine Erdoğan'dan kadına karşı şiddetle mücadele paylaşımı:

Emine Erdoğan'dan kadına karşı şiddetle mücadele paylaşımı:

15.04.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz. Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceklerini belirterek "Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz." paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe Ofis'te şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftarda bir araya gelen Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan paylaşımında, "Şiddet mağduru kadınlarımızın ailelerinin acılarına ortak, sabırlarına destek olmak için iftar sofrasında buluştuk. Yitirdiğimiz canların acısını yüreğimizde hissetmeye, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz. Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz." ifadesini kullandı.

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