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Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili paylaşımı

07.10.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili paylaşımı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ülkenin ve İslam dünyasının Mevlit Kandili'ni tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rahmet elçisi sevgili Peygamberimizin dünyaya teşrifiyle iyiliğin, güzelliğin ve hayrın müjdelendiği bu kutlu gecenin feyzi, tüm insanlığın üzerine olsun. Ülkemizin ve İslam dünyasının Leyle-i Mevlid'ini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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