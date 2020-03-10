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Emine Erdoğan'dan "Okuryazarlık Seferberliği" paylaşımı

ANKARA HABERLERİ  | 10.03.2020 20:09 | Son Güncelleme

Emine Erdoğan'dan "Okuryazarlık Seferberliği" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, okuma yazma seferberliğine katıldıktan sonra okur yazar olan ve kitap yazan Hatice Yakut'u tebrik etti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Okuma yazma seferberliğine katılarak içindeki yazarı ortaya çıkaran Hatice Yakut, kendi tecrübesi üzerinden bir toplumsal soruna dikkati çekmekle kalmadı, yazdığı kitapla bize azmin gücünü de gösterdi. Hayallerinin peşinden giden tüm kadınlarla beraber kendisini tebrik ediyorum."

Emine Erdoğan'ın, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM), "Azmi ve becerisiyle hayatına anlam katan tüm kadınlara ithafen" notuyla yayımladığı videoda, Hatice Yakut'un hikayesi anlatıldı.

- "Ödek Kız"

Videoda, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 11 çocuk annesi ev hanımı Yakut, küçük yaşta evlendirilen kızların yaşadıklarını 50 yıl sonra yazdığı "Ödek Kız" isimli romanda anlatıyor.

Okuma yazma bilmemesi ve hayat şartları nedeniyle buna vakit ayıramadığını anlatan Yakut, komşularının haber vermesi üzerine gittiği kursta okuma yazma öğrendiğini kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Twitter

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