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Emine Erdoğan'dan, "Pençe Kilit Operasyonu" paylaşımı

18.04.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Erdoğan'dan, "Pençe Kilit Operasyonu" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda duaların Mehmetçiklerle olduğunu belirterek, "Allah, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, "Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda dualarımız Mehmetçiklerimizle. Allah, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." ifadesine yer verdi.

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