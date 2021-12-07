Emine Erdoğan'dan Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı için taziye mesajı yayımladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yeryüzünün kandili olan bir alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Kültür ve düşünce dünyamızın kıymetli ismi, Şaban Teoman Duralı hocamızın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Makamı ali olsun." ifadesini kullandı.
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