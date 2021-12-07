YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Emine Erdoğan'dan Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajı:

Emine Erdoğan'dan Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajı:

07.12.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yeryüzünün kandili olan bir alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Kültür ve düşünce dünyamızın kıymetli ismi, Şaban Teoman Duralı hocamızın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Makamı ali olsun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı için taziye mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yeryüzünün kandili olan bir alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Kültür ve düşünce dünyamızın kıymetli ismi, Şaban Teoman Duralı hocamızın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya alarmda! Yeni belirtiyi açıkladıDünya alarmda! Yeni belirtiyi açıkladı
PARTNER Aileye girdi! Aileye girdi!
Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştüAkar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü

Ankara Namaz Vakitleri 7 Aralık Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:50
Öğle
12:45
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Salı

Artı Eczanesi
Cankaya
Atlas Eczanesi
Cankaya
Bartum Eczanesi
Cankaya
Cadde Eczanesi
Cankaya
Can Ece Eczanesi
Cankaya
Hülyam Eczanesi
Cankaya
Türközü Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ankara'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Ankara'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sporcuları ayağa kaldıran "kök hücre" tedavisi diz hastalıklarında hızlı iyileşme sağlıyor

Sporcuları ayağa kaldıran "kök hücre" tedavisi diz hastalıklarında hızlı iyileşme sağlıyor

Bolu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Bolu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.