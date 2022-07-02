"Emine Ün'ü eski kocası kardeşi Mine Ün ile aldattı" iddiası! Emine Ün cephesinden olay açıklama

2012 yılında evlenen Emine Ün ile Tolga Karakaş 2021'in nisan ayında ise boşandı. İkilinin ilişkisini bitirmesinin ardından ortaya bomba bir iddia atıldı. Takvim'de yer alan habere göre; Emine Ün'ün kız kardeşi Mine Ün ve Karakaş aşk yaşıyor.

Mine Ün, boşanmanın ardından Tolga Karakaş'ın evine yerleşti. İddiaya göre; Mine Ün, Tolga Karakaş ile kalırken çocuklarını da bakıcıyla kendi evinde bıraktı. Mine Ün ile Tolga Karakaş, şimdilerde ise beraber tuttukları Caddebostan'daki evde yaşıyor.



İddiaların ardından ne cevap vereceği merak konusu olan Emine Ün, suskunluğunu bozdu. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan ünlü isim;

"Müvekkil Emine Ün hakkında basında yer alan haberler hakkında açıklamadır:

Öncelikle belirtmek gerekir ki, müvekkil Emine Ün ve eski eşi Tolga Mustafa Karakaş, herhangi bir üçüncü şahsın dahili olmaksızın, saygı ve hoşgörü çerçevesinde anlaşarak evliliklerini sonlandırmışlardır.

"ÖZEL HAYATLARI HAKKINDA BİLGİYE SAHİP DEĞİL"

Müvekkil, ailevi bir takım sebeplerle bir süredir iletişim içinde olmadığı kardeşi Mine Ün'ün özel hayatıyla ilgili bilgi sahibi olmadığı gibi, hiçbir ihtilaf içinde olmadığı eski eşi Tolga Mustafa Karakaş'ın özel hayatı hakkında da herhangi bir bilgiye sahip değildir." ifadelerine yer verildi.





