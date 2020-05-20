Eminevim 160 bininci teslimatı gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Eminevim, 2020'nin ilk 4 ayında, yaşanan salgına rağmen teslimatlarını yüzde 41 artırarak 7 bin 500 kişiyi daha ev ve araç sahibi yaptı. Sistemden faydalanarak ev ve araç sahibi olanların toplam sayısı da 160 bine ulaştı.

Eminevim'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, araç ve konut pazarında uyguladığı faizsiz Elbirliği Sistemi ile teslimatlarını sürdürmeye devam ediyor.

2020 yılının ilk 4 ayında teslimatlarını yüzde 41 artırarak 7 bin 500 kişiyi daha faiz ödemeden ev ve araç sahibi yapan firma, hizmet vermeye başladığı 1991 yılından bu yana toplamda 160 bin teslimat gerçekleştirmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emin Grup İcra Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün, insanların ev ve araç ihtiyaçlarını faizsiz, gelirine göre taksitlerle ve küçük birikimlerle karşılayabilmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Faizsiz model Elbirliği Sistemi ile 160 bininci teslimata imza atabilmenin ülke ekonomisine sağlanan kazançlar bakımında oldukça gurur verici olduğunu aktaran Üstün, şunları kaydetti: