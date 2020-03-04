Eminevim başarılı çalışanlarını ödüllendirdi

İSTANBUL(AA) - Eminevim, şirketin kurucusu merhum Emin Üstün adıyla ilk kez düzenlediği Emin Üstün Başarı Ödülleri’nde başarılı çalışanlarını ödüllendirdi.

Ödül töreninde konuşan Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, kalıcı başarı için çalışan memnuniyetinin ön planda tutulduğunu belirterek, "29 yıldır faizsiz Elbirliği Sistemi ile ev ve araç pazarında hizmet veriyoruz. Hızlı bir büyüme içinde olduğumuz son iki yılda şirket ihtiyaçları doğrultusunda çalışan sayımızı yüzde 120 artırdık. Bugün Türkiye’nin en fazla istihdam yapan şirketlerinden biri olarak iki bin kişilik dev bir aile haline geldik. 29 yılda imza attığımız büyük başarıları, nitelikli insan kaynağımızla gerçekleştirdik." diye konuştu.

Ödül törenin Emin Üstün adıyla gelenekselleşeceğini belirten Üstün şunları söyledi:

"Her yıl kurucumuz merhum Emin Üstün’ün katılımıyla düzenlediğimiz başarı ödülleri törenimizi, ilk defa onsuz ancak ona duyduğumuz derin özlemle gerçekleştiriyoruz. Biz de, Türkiye’de faizsiz bir sektör kuran, yüz binlerce insana umut olan, başarıları ve kişiliği ile iş dünyasında kalıcı bir iz bırakan merhum Emin Üstün’ün adını, Emin Üstün Başarı Ödülleri Töreni ile uzun yıllar yaşatmak, başarı felsefesini anlatmak istiyoruz. Bu amaçla birincisini düzenlediğimiz ödül törenimizi geleneksel hale getirerek her yıl gerçekleştireceğiz. Emin Üstün, alınacak her ödülle onun izinden giden, başarı geleneğini sürdürecek çalışanlarımıza ilham olmaya devam edecek.”