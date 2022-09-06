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Eminevim çalışanlarına üçüncü maaş zammını açıklandı

06.09.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışanların alım gücünü desteklemek amacıyla yapılan bu iyileştirme ile birlikte, Eminevim'de yıl sonundaki ücretlere kıyasla ortalama yüzde 103'lük bir artış uygulanmış oldu

İSTANBUL (AA) - Eminevim, ocak ve temmuz ayının ardından, eylül ayında bir kez daha maaşlarda iyileştirme yapma kararı aldı.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, şirket, çalışanlarına destek vermeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Eminevim, çalışanlarına üçüncü maaş zammını açıklandı.

Çalışanların alım gücünü desteklemek amacıyla yapılan bu iyileştirme ile birlikte, Eminevim'de yıl sonundaki ücretlere kıyasla ortalama yüzde 103’lük bir artış uygulanmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, Türkiye'de tasarruf finansının gelişmesi ve istikrarlı büyümesi için uzun yıllardır sektöre öncülük eden Eminevim'in köklü kültürünün ayrılmaz bir parçası olan paylaşma ve elbirliği felsefesi ile hem topluma, hem tasarruf sahiplerine, hem de çalışanlarına her koşulda destek olmaya devam ettiğini bildirdi.

Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç ise sürece öncülük eden başta Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Büşra Üstün ve Musab Üstün olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Aytaç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eminevim ailesi olarak yaptığımız her işte, aldığımız her kararda, bugünkü lider konumumuza gelmemizdeki en büyük gücün kıymetli çalışanlarımız olduğu bilinciyle hareket ediyor ve çalışanlarımıza sunduğumuz imkanları sürekli geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda çalışanlarımızın alım güçlerine destek olabilmek adına, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde üçüncü bir ücret artışına gidilmesi kararlaştırılmıştır.

Aylık ücretlere yaklaşık yüzde 28 oranında yansıtılacak olan bu üçüncü artış sonucunda, geçen yılın sonundaki ücretlere ortalama yüzde 103'lük bir artış uygulayarak çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir zam yapmış ve çalışanlarımızı enflasyona karşı korumuş olduk."

Verilen bilgiye göre, ocak ayında yapılan zammın ardından temmuz ayında da maaşlarda iyileştirmeye gidildi ve 1 Eylül'den itibaren çalışanlara yaklaşık yüzde 28 oranında üçüncü zam yapıldı.

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