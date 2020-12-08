Eminevim, iş süreçleri yönetimini SAP ile dijitalleştirdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de araç ve konut pazarında faizsiz finansman modeli Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim, iş yönetim süreçlerini yeni nesil ERP uygulaması SAP S/4HANA ile dijitale taşıdı.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, iş yönetimi süreçlerinde standardizasyonu sağlayan, maliyetleri azaltarak sağlıklı performans takibini etkin hale getiren SAP S/4HANA ile şirket, global hedefler doğrultusunda daha verimli büyümeyi ve yenilikçi ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor. Eminevim, hizmet kalitesini artırarak müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine daha hızlı yanıt verecek dijital dönüşümün adımlarını hızlandırdı.

Bu kapsamda dijitalleşmenin getirdiği avantajları daha fazla kullanabilmek amacıyla 2019 yılında başlatılan büyük dönüşümün ilk adımı, yeni nesil ERP uygulaması SAP S/4HANA ile atıldı.

İş yönetimi süreçlerine yeni nesil teknolojileri entegre etmek, finansal süreçlerin yönetimi ve standardizasyonu sağlayarak kaynakların daha verimli şekilde yönetmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında şirketin iş süreçleri SAP S/4HANA ile dijitale taşındı. Yapılan geçişle şirket, S/4HANA teknolojisinin sunduğu deneyimlerden ve çözümlerden yararlanarak hizmet kalitesini yenilikçi teknolojilerle artırmayı hedefliyor.