Eminevim "Ortak Frekans" ile tasarruf finansman sektörünü büyütüyor

İSTANBUL (AA) - Eminevim, ulusal ve yerel çapta faaliyet gösteren yüzlerce kurum ve kuruluşun üye ve çalışanlarına, tasarruf finansmanından avantajlı şekilde yararlanmasına olanak sağlayacak "Ortak Frekans" iş birliği projesini başlattı.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında hayata geçirilecek iş birlikleriyle, her ay 5 bin kişinin daha tasarruf finansmanından yararlanması hedefleniyor.

"Ortak Frekans" projesi ile Türkiye'nin farklı noktalarında hizmet veren ulusal ve yerel çaptaki yüzlerce dernek, sendika, birlik, federasyon ve diğer sivil toplum kuruluşları üye ve çalışanlarının tasarruf finansmanıyla tanışmasını hedefleyen Eminevim, proje kapsamında çeşitli avantajlar ve indirim ayrıcalıkları sunacak.

- Proje hem tasarruf ettirecek, hem de ev, araba veya iş yeri sahibi yapacak

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Eminevim Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nuh Suat Karataş, hayata geçirilen projenin sektörün büyümesine önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Ortak Frekans projesinde yapılacak iş birlikleri ile her ay 5 bin kişinin daha tasarruf finansmanından yararlanabilmesini hedeflediklerini ifade eden Karataş sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu doğrultuda, sektörün lideri olma sorumluluğuyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Ortak Frekans adını verdiğimiz projemizle, Türkiye'nin farklı noktalarında hizmet veren ulusal ve yerel çaptaki yüzlerce kurum ve kuruluşla iş birliği imkanı sunuyoruz.

Bu kurumlara bağlı binlerce kişi ev, araba ve iş yeri finansmanı ihtiyaçlarını kendi gelirlerine uygun finansman ürünleriyle karşılarken, Ortak Frekans kapsamında da ek indirim avantajlarından yararlanabilecek. Her ay 5 bin kişinin daha yararlanmasını hedeflediğimiz projemizle, binlerce kişi hem tasarruf edecek hem de minimum maliyetlerle ev, araba veya iş yeri sahibi olabilecek."

