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Eminevim ve Şehit Gazi Kamu-Sen, Kocaeli'de Ortak Frekans'ta buluştu

19.09.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eminevim ve Şehit Gazi Kamu-Sen, Kocaeli'de Ortak Frekans'ta buluştu

İSTANBUL (AA) - Eminevim, Ortak Frekans projesi kapsamında Şehit Gazi Kamu-Sen ve ona bağlı Tüm Kamu-Sen Tarım Orman, Tüm Kamu-Sen Diyanet, Tüm Kamu-Sen Eğitim, Tüm Kamu-Sen Sağlık sendikaları ile Kocaeli'de iş birliği protokolü imzaladı.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında tasarruf finansmanından yararlanarak ev, araba veya iş yeri sahibi olmak isteyen Şehit Gazi Kamu-Sen üyelerine bir yıl boyunca organizasyon ücretinde yüzde 20'ye varan indirim fırsatları sunuluyor.

Eminevim, Ortak Frekans projesi ile Türkiye’nin farklı noktalarında hizmet veren ulusal ve yerel çaptaki yüzlerce dernek, sendika, birlik, federasyon ve diğer sivil toplum kuruluşları üye ve çalışanlarının tasarruf finansmanıyla tanışmasını hedefliyor.

Eminevim, bu kurumlara bağlı binlerce kişinin ev, araba ve iş yeri finansmanı ihtiyaçlarını kendi gelirlerine uygun finansman ürünleriyle karşılarken, Ortak Frekans kapsamında da ek indirim avantajları sunacak.

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