Eminevim ve Ulaştırma Memur-Sen, Ankara da Ortak Frekans'ta buluştu

İSTANBUL (AA) - -Eminevim, Ortak Frekans projesi kapsamında Ulaştırma Memur-Sen ile Ankara'da iş birliği protokolü imzaladı.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Ulaştırma Memur-Sen ile imzalanan protokolle Ortak Frekans projesinin kapsamını Türkiye'de genişletmeye devam ediyor.

Yapılan iş birliği anlaşmasıyla başta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TCDD, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ, TCDD Taşımacılık AŞ, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde çalışan tüm Ulaştırma Memur-Sen üyeleri Eminevim'in tasarruf finansman hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecek.

Protokol kapsamında tasarruf finansmanından yararlanarak ev, araba veya iş yeri sahibi olmak isteyen Ulaştırma Memur-Sen üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınlarına bir yıl boyunca yüzde 20'ye varan indirim fırsatları sunulacak.

Eminevim, Ortak Frekans projesi ile Türkiye’nin farklı noktalarında hizmet veren ulusal ve yerel çaptaki yüzlerce dernek, sendika, birlik, federasyon ve diğer sivil toplum kuruluşları üye ve çalışanlarının tasarruf finansmanıyla tanışmasını hedefliyor. Eminevim, bu kurumlara bağlı binlerce kişi ev, araba ve iş yeri finansmanı ihtiyaçlarını kendi gelirlerine uygun finansman ürünleriyle karşılarken, Ortak Frekans kapsamında da ek indirim avantajları sağlayacak.

"Tam zamanında teslimat" ilkesiyle bugüne kadar 220 bini aşkın ailenin ev, araba ve iş yeri finansman teslimatını gerçekleştiren Eminevim, ülke genelindeki 122 şubesiyle müşterilerine en iyi deneyimi sunmaya ve yeni projelerle tasarruf finansını büyütmeye devam edecek.

