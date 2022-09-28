YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Eminevim ve Ulaştırma Memur-Sen, Ankara da Ortak Frekans'ta buluştu

Eminevim ve Ulaştırma Memur-Sen, Ankara da Ortak Frekans'ta buluştu

28.09.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eminevim ve Ulaştırma Memur-Sen, Ankara da Ortak Frekans'ta buluştu

İSTANBUL (AA) - -Eminevim, Ortak Frekans projesi kapsamında Ulaştırma Memur-Sen ile Ankara'da iş birliği protokolü imzaladı.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Ulaştırma Memur-Sen ile imzalanan protokolle Ortak Frekans projesinin kapsamını Türkiye'de genişletmeye devam ediyor.

Yapılan iş birliği anlaşmasıyla başta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TCDD, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ, TCDD Taşımacılık AŞ, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde çalışan tüm Ulaştırma Memur-Sen üyeleri Eminevim'in tasarruf finansman hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecek.

Protokol kapsamında tasarruf finansmanından yararlanarak ev, araba veya iş yeri sahibi olmak isteyen Ulaştırma Memur-Sen üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınlarına bir yıl boyunca yüzde 20'ye varan indirim fırsatları sunulacak.

Eminevim, Ortak Frekans projesi ile Türkiye’nin farklı noktalarında hizmet veren ulusal ve yerel çaptaki yüzlerce dernek, sendika, birlik, federasyon ve diğer sivil toplum kuruluşları üye ve çalışanlarının tasarruf finansmanıyla tanışmasını hedefliyor. Eminevim, bu kurumlara bağlı binlerce kişi ev, araba ve iş yeri finansmanı ihtiyaçlarını kendi gelirlerine uygun finansman ürünleriyle karşılarken, Ortak Frekans kapsamında da ek indirim avantajları sağlayacak.

"Tam zamanında teslimat" ilkesiyle bugüne kadar 220 bini aşkın ailenin ev, araba ve iş yeri finansman teslimatını gerçekleştiren Eminevim, ülke genelindeki 122 şubesiyle müşterilerine en iyi deneyimi sunmaya ve yeni projelerle tasarruf finansını büyütmeye devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bireysel silahlanmaya karşı İstanbul'da farkındalık etkinliği yapıldıBireysel silahlanmaya karşı İstanbul'da farkındalık etkinliği yapıldı
Bodrum'da polis memurunun şehit edildiği davada yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildiBodrum'da polis memurunun şehit edildiği davada yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası nedeniyle tırda sıkışan sürücü kurtarıldıAnadolu Otoyolu'nda trafik kazası nedeniyle tırda sıkışan sürücü kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Eminevim

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:26
Sabah
06:50
Öğle
13:00
İkindi
16:20
Akşam
19:00
Yatsı
20:19
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.