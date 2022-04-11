Eminevim'de üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Eminevim Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Nuh Suat Karataş getirildi.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, şirkette satış ve pazarlama ekiplerine liderlik edecek Karataş, ülke geneline yayılmış 13 bölge müdürlüğü ve 122 şubenin performans yönetimi başta olmak üzere, pazarlama, müşteri deneyimi, ürün ve kampanya yönetimi ile kurumsal ve dijital iletişim gibi birimlerin yönetiminden sorumlu olacak.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Karataş, işletme yönetimi alanında yüksek lisans (MBA) yaptı.

Katılım bankacılığı sektöründe 15 yıllık yönetim tecrübesi bulunan Karataş, son olarak Türkiye Finans'ta Trakya Perakende Bölge Satış Müdürü olarak görev yapıyordu.

