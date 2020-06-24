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Eminevim'in tavsiye kampanyası çekilişi sonuçlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.06.2020 10:24 | Son Güncelleme

Online düzenlenen çekilişte büyük ödül Jeep Renegade'in sahibi Erdoğan Dinç isimli katılımcı oldu - Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Üstün: - "Geçen yıla kıyasla 10 bini aşkın teslimat gerçekleştirerek teslimatımızı yaklaşık yüzde 10 artırmayı başardık" - "Yılın ilk 6 ayında, ev ve araç sahibi olmak için Eminevim’i tercih edenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 arttı"

İSTANBUL(AA) - Eminevim'in faizsiz Elbirliği Sistemi’ni tavsiye edenleri ödüllendirmek amacıyla geçen Eylül ayında başlattığı "Tavsiye Edene Jeep Hediye" kampanyasının çekiliş töreni İstanbul’da gerçekleştirildi.

Katılımcıların online takip ettiği çekilişin yapıldığı törende konuşan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Üstün, pandemiye rağmen iyi bir yıl geçirdiklerini belirterek, “Herkesin yararlanabileceği ve paylaşımcılığı esas almış bir finans modeli olan Elbirliği Sistemi, 2020 yılında yaşadığımız pandeminin etkilerini en az hisseden sektörlerden biri oldu. Temellerini kurucumuz merhum Emin Üstün’ün attığı ve bugün 30. yılımızı kutladığımız bu dönem, yatırımlarımızı sürdürdüğümüz, teslimatlarımız hız kesmeden devam ettirdiğimiz bir dönem oldu. 10 bini aşkın teslimat gerçekleştirerek teslimatımızı geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 10 artırmayı başardık.” diye konuştu.

Yılın ilk 6 ayını da değerlendiren Üstün, şunları söyledi:

“İnsanlarımız pandemi sürecinde de güven duydukları faizsiz Elbirliği Sistemi’ni tercih etti ve pandemi ile geçen bu dönemde sistemden yararlanmak isteyenlerin sayısı arttı. Yılın ilk 6 ayında, ev ve araç sahibi olmak için Eminevim’i tercih edenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 arttı. Yine aynı dönemde yaptığımız teslimatlarla Türkiye ekonomisine yaklaşık 1,2 milyar TL’lik katkı sunduk. Bu başarılarımızı yılın ikinci yarısına da taşımayı hedefliyoruz.”

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde online düzenlenen ve katılım hakkı kazanan 14 bine yakın kişinin canlı bağlantılarla izlediği büyük çekilişte noter huzurunda 40’tan fazla ödül dağıtıldı. Honda motosiklet, Apple iPhone, Samsung 4k Ultra Hd Smart Led Tv, Playstation, Apple Ipad ve daha birçok hediyenin verildiği çekilişte merakla beklenen Jeep Renegade ödülünün sahibi ise Erdoğan Dinç isimli katılımcı oldu.

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