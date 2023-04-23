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Eminönü-Sultanahmet arasındaki tramvay seferleri yeniden başladı

23.04.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında, Ramazan Bayramı yoğunluğu ve yaya güvenliği nedeniyle iptal edilen Eminönü-Sultanahmet istasyonları arasındaki tramvay seferleri yeniden başladı.

Bayramın ikinci gününde güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, Eminönü, Sirkeci ve Sultanahmet'te yoğunluğa neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, akşam saatlerinde bölgede yaşanan yoğunluk ve yaya güvenliği nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında Eminönü ve Sultanahmet istasyonları arasındaki seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Yoğunluğun azalmasının ardından yapılan ikinci duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattındaki seferlerin Kabataş-Bağcılar arasında yeniden başladığı kaydedildi.

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