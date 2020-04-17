Emirdağ Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Emirdağ Belediyesi deposunda atıl durumda bulunan ve kullanılmış plastik borular tekrar temizlenerek ve ilave parçalarla birleştirilerek sokak hayvanları için otomatik mamalık ve sulukların yapımları tamamlandı.

İlçenin çeşitli noktalarına yerleştirilerek, aralıklarla doldurulacak olan mamalık ve sulukların, soskak hayvanlarının gıda ve sıvı ihtiyaçlarını karşılaması düşünüldü. Gıda ve suların, çeşitli aralıklarla Emirdağ Belediyesi ve Emirdağ Kaymakamlığının yanı sıra talep üzerine hayvanseverler tarafından doldurulacağı belirtildi.

