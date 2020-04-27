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Emirdağ Belediyesi’nden Online Sosyal Yardım başvuruları

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 27.04.2020 20:53 | Son Güncelleme

Emirdağ Belediyesi, Online Sosyal Yardım başvurularını belediye internet sayfasından kabul etmeye başladı.Yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan (COVİD-19) salgınının ülkemizde görünmeye başladığı günden itibaren, şehirdeki her alanın dezenfeksiyon yapılması, evlere gıda ve hijyen paketi bırakılması, hergün maske dağıtımı, evde bakım hizmetleri, evlere hergün iki öğün yemek servisi, resmi kurumlarla kordineli yardımlar gibi çalışmalarda bulunmuş ve Sosyal Belediyeciliğin örneklerini göstermişti.

Emirdağ Belediyesi, Online Sosyal Yardım başvurularını belediye internet sayfasından kabul etmeye başladı.
Yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan (COVİD-19) salgınının ülkemizde görünmeye başladığı günden itibaren, şehirdeki her alanın dezenfeksiyon yapılması, evlere gıda ve hijyen paketi bırakılması, hergün maske dağıtımı, evde bakım hizmetleri, evlere hergün iki öğün yemek servisi, resmi kurumlarla kordineli yardımlar gibi çalışmalarda bulunmuş ve Sosyal Belediyeciliğin örneklerini göstermişti. Salgının olumsuz etkilemesi muhtemel olan her alanda çalışmalarını sürdüren Emirdağ Belediyesi, Online Sosyal Yardım başvurularını belediye internet sayfasından kabul etmeye başladı" denildi.
Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, başlattığı kampanyada "Emirdağ için omuz omuza" dedi. Emirdağ Belediyesi resmi internet sayfasından http://www.emirdag.bel.tr/ online form aracılığı ile başvuru formu yayınlandı, gün içerisinde 128 kaydın oluşturulduğu öğrenildi. Sosyal Yardım Başvuru formunda Sıcak Yemek Yardımı, Gıda Kolisi Yardımı, Hijyen Paketi ve Maske taleplerine yanıt verildiğinin bilgisi alındı. Başkan Koyuncu çalışmaların devam ettiğini ekleyerek "Sağlığınız bizim için önemli!" vurgusu yaptı.

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