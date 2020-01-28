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Emirdağ İlçe Belediyesi’nden ’Evde Bakım Hizmeti’

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 28.01.2020 13:39 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ İlçe Belediyesi tarafından evden çıkamayan ve yatalak hastalar için Evde Bakım Hizmeti veriliyor.Emirdağ Belediyesi, 56 projesi içinde yer alan bir projeyi daha faaliyete geçirdi.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ İlçe Belediyesi tarafından evden çıkamayan ve yatalak hastalar için Evde Bakım Hizmeti veriliyor.
Emirdağ Belediyesi, 56 projesi içinde yer alan bir projeyi daha faaliyete geçirdi. Sosyal ve ekonomik açıdan yoksulluk ve yoksunluk içerisinde bulunan, evden çıkamayacak durumda bulunan yaşlı, hasta, engelli ve bakıma muhtaç bireylerin kişisel bakımları, sosyal ve kurumsal yönlendirme ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak için “Evde Bakım Hizmet Aracı” hizmet vermeye başladı. “Evde Bakım Hizmet Aracı” tarafından; yaşlı ve engellilerin öz bakımları, saç kesimi, tıraş, tırnak kesimi, ev yada oda temizlikleri, acil alışverişleri, elektrik ve su faturalarını yatırmalarına yardımcı olmak, evlerinde sıhhi tesisat veya elektrik sorunu varsa görevli teknik eleman tamiratı ve ihtiyaç sahibi hastalara alt bezi ve havalı yatak yardımı gibi birçok hizmet sunuluyor.

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