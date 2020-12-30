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Emirdağ’a müjdeli haberi Başkan Koyuncu verdi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 30.12.2020 15:50 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bir süredir yapımı planlanan yeni hükümet konağıyla ilgili Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu açıklama yaparak, “Emirdağ Hükümet Konağı projesini İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun kabul ederek, yapılmasının talimatını vermesi bizleri son derece sevindirmiştir” dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emirdağ Hükümet Konağı projesinin yapılması talimatını verdi.

Emirdağ’a müjdeli haberi Başkan Koyuncu verdi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bir süredir yapımı planlanan yeni hükümet konağıyla ilgili Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu açıklama yaparak, “Emirdağ Hükümet Konağı projesini İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun kabul ederek, yapılmasının talimatını vermesi bizleri son derece sevindirmiştir” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emirdağ Hükümet Konağı projesinin yapılması talimatını verdi. Bakan Soylu’dan müjdeli haberi alan Başkan Koyuncu, bu mutluluğunu Emirdağ halkı ile sosyal medya aracılığı ile paylaştı. Başkan Koyuncu, “Projede ve kabulünde emeği geçen Valimiz Gökmen Çiçek’e, milletvekillerimize, geceler boyu proje çalışmasında emeği olan Kaymakamımız Osman Bilici’ye, AK Parti İl Başkanımız Hüseyin Ceylan Uluçay’a ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Durmak yok koşmaya devam, Emirdağ için hep birlikte çalışmaya devam” ifadelerini kullandı.

Emirdağ’a müjdeli haberi Başkan Koyuncu verdi

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