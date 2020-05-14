YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Emirdağ’a yeni yatırımlar

Emirdağ’a yeni yatırımlar

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 14.05.2020 16:58 | Son Güncelleme

Emirdağ Belediye Başkanı ve Emirdağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Koyuncu’nun girişimleri ile ilçeye yatırımlar devam ediyor.Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi, yatırımcıların cazibe merkezi haline gelmeye devam ediyor.

Emirdağ Belediye Başkanı ve Emirdağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Koyuncu’nun girişimleri ile ilçeye yatırımlar devam ediyor.
Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi, yatırımcıların cazibe merkezi haline gelmeye devam ediyor. Yatırımcıların Emirdağ’ı tercih etmesindeki en önemli sebep Emirdağ Belediye Başkanı ve Emirdağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Koyuncu’nun yatırımcılara sonuna kadar destek vermesi ve yanında olmasından kaynaklanıyor. 20 Ağustos 2019 tarihinde OSB’de yer tahsisi yapılan Necm Kimya Akaryakıt Ürn. Medikal Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması yapı ruhsatını alarak fabrika inşaatına başladı.
25 bin metrekare alana kurulacak olan fabrika, tarımsal ürünlerden etanol üreterek bundan özellikle sağlık sektöründe ve hastanelerde kullanılan dezenfektan ve antiseptik ürünler üretecek. Yaklaşık 7 milyon 500 bin TL yatırım tutarına sahip firma aylık 300 bin litre dezenfektan üretmeyi hedeflemektedir. En az 50 personel çalıştıracak olan fabrikanın 2021 yılı içerisinde üretime geçmesi bekleniyor.
“Artarak devam edecek”
Bölgede bulunan yatırımcıları OSB yönetimi olarak sonuna kadar desteklediklerini ve bu tarz katma değeri yüksek yatırımların önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini belirten Koyuncu, Emirdağ’a ve Emirdağ OSB’ye yapılan yatırımların ilçenin gelişimine önemli katkısı olduğunu dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı 14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı

Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 14 Mayıs Perşembe

İmsak
04:00
Sabah
05:39
Öğle
12:59
İkindi
16:51
Akşam
20:09
Yatsı
21:42

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler14 Mayıs Perşembe

Görgülü Fuar Eczanesi
Merkez
Karadağ Eczanesi
Merkez
Özgündüz Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Damla Eczanesi
Bolvadin
Yasam Eczanesi
Cay
Çobanlar Eczanesi
Cobanlar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.