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Emirdağlı Ülkücülerden yaşlılara gönüllü hizmet

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.03.2020 11:05 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki Ülkü Ocakları üyesi genç ülkücüler; Emirdağ’da 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara, ücretsiz ve hijyen kurallarına dikkat ederek ve gıda paketlerini evlerine gönüllü olarak götürerek yardımda bulunuyorlar.Emirdağ Ülkü Ocakları Başkanı Uğraş Sağlam, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Emirdağ Ülkü Ocakları olarak; Korona virüs (COVİD-19) virüsüyle mücadele etmek amacıyla; gönüllü ve ücretsiz olarak ve hijyen kurallarına dikkat ederek gıda paketlerini poşetlere koyuyoruz.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki Ülkü Ocakları üyesi genç ülkücüler; Emirdağ’da 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara, ücretsiz ve hijyen kurallarına dikkat ederek ve gıda paketlerini evlerine gönüllü olarak götürerek yardımda bulunuyorlar.
Emirdağ Ülkü Ocakları Başkanı Uğraş Sağlam, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Emirdağ Ülkü Ocakları olarak; Korona virüs (COVİD-19) virüsüyle mücadele etmek amacıyla; gönüllü ve ücretsiz olarak ve hijyen kurallarına dikkat ederek gıda paketlerini poşetlere koyuyoruz. Çıplak el teması olmamasına özen gösteriyoruz ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine giderek gönüllü ve ücretsiz olarak teslim ediyoruz ve teslim etmekten de ülkücüler olarak mutluluk duyuyoruz. Bu yardımlaşma duygusu, Eskişehir’deki Emirdağlıları da sevindirdi. Ayrıca Eskişehir’deki bazı Emirdağlıların annesi, babası ve yakınları Emirdağ’da yaşamaktadır’’ dedi.

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