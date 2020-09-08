YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Emirgazi ve Halkapınar’da mahalle yolu ağı genişliyor

Emirgazi ve Halkapınar’da mahalle yolu ağı genişliyor

KONYA HABERLERİ  | 08.09.2020 13:53 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı yatırım programı kapsamında Halkapınar ve Emirgazi ilçelerine 23,6 kilometre mahalle yolu kazandırdı.

Emirgazi ve Halkapınar’da mahalle yolu ağı genişliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı yatırım programı kapsamında Halkapınar ve Emirgazi ilçelerine 23,6 kilometre mahalle yolu kazandırdı. Böylece, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Emirgazi ve Halkapınar’a yapılan mahalle yolu uzunluğunun toplamı 129 kilometreye ulaştı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında mahalle yollarının standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mahalle yollarının standardını yükseltmek için hummalı çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, mahalleleri ilçeler ve diğer mahallelerle daha kaliteli yollarla birbirine bağladıklarını söyledi. Emirgazi ve Halkapınar ilçelerine 2020 yatırım programı kapsamında 23,6 kilometre mahalle yolu planlandığını kaydeden Başkan Altay, “Yatırım planımız kapsamında Halkapınar İlçemizde 8,5 kilometre uzunluğundaki Körlü-Seydifakılı Yolumuzu tamamlayarak hizmete açtık. Emirgazi İlçemizde 7 kilometrelik Demirci Yaylaları yolunu da tamamladık. Emirgazi İlçemizdeki Başin-Kolak Mahalleleri arasındaki 8,1 kilometrelik yolun yapımı için de çalışmalarımız başladı. Emirgazi ve Halkapınar ilçelerimize Yeni Büyükşehir Yasası sonrası yaptığımız mahalle yolu uzunluğu 129 kilometreye ulaştı. Çok daha güzel bir şehir inşa etmek için ekiplerimiz ilçe belediyelerimizle birlikte yoğun şekilde çalışıyor. İlçelerimiz için hayırlı olsun” dedi.

Emirgazi ve Halkapınar’da mahalle yolu ağı genişliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Biga’da çeltik hasadı yapıldı
Biga’da çeltik hasadı yapıldı
Eski Vekil Demir, suikasta uğradığını açıkladı
Eski Vekil Demir, suikasta uğradığını açıkladı
Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Milas’ta yeni hastane hizmete başladı
Milas’ta yeni hastane hizmete başladı
10 gün içerisinde ikinci kez yandı
10 gün içerisinde ikinci kez yandı

Konya Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
04:56
Sabah
06:19
Öğle
12:53
İkindi
16:27
Akşam
19:16
Yatsı
20:34

Konya Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Yakut Eczanesi
Karatay
Asya Eczanesi
Selcuklu
Ferda Eczanesi
Selcuklu
Karaağa Eczanesi
Selcuklu
Merve Eczanesi
Selcuklu
Simya Eczanesi
Selcuklu
Cenk Eczanesi
Meram
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Konya Büyükşehir trafik ışıklarıyla korona virüse karşı uyarıyor
Konya Büyükşehir trafik ışıklarıyla korona virüse karşı uyarıyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme
Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.