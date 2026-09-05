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Emirhan Topçu'dan gönderme! "Biz de onları İnönü'ye bekleriz"

Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu, Fenerbahçe karşısında deplasmanda aldıkları 2-1’lik galibiyetin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Emirhan Topçu'dan gönderme! "Biz de onları İnönü'ye bekleriz"
Emre Şen
Emirhan Topçu

Emirhan Topçu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Emirhan Topçu, "Bizim için çok moral oldu gerçekten bu 3 puan. Deplasmanda, Kadıköy’de 3 puan aldık. Gerçekten çok mutluyuz. Çok iyi çalışmıştık, çok çalışmıştık. Hoca da bu maçın çok üstünde durmuştu. Çünkü derbi, o da farkında. O da İtalya’da derbi oynadı, yani derbi şey yaptı. Çok mutluyuz. İnşallah böyle devam eder. Bu tür maçları biliyorsunuz, biz Beşiktaş olarak iyi oynuyoruz. İnşallah devam eder" diye konuştu.

"BİZ DE İKİNCİ DEVRE İNÖNÜ’YE BEKLERİZ"

Fenerbahçe taraftarının kendilerine yönelik "Hoş geldiniz" mesajına değinen Emirhan, "Vallahi bizim taraftarımıza güzel bir mesaj vermişti ’Hoş geldiniz’ diye. Hoş bulduk dedik. Biz de zaten bunun cevabını verdiğimizi düşünüyorum. Biz de ikinci devre İnönü’ye bekleriz, onlar da hoş gelir inşallah. Tekrardan orada görüşürüz" ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELENİ VERMEYE ÇALIŞIYORUM HER ZAMAN"

Performansını isimler üzerinden değerlendirmediğini dile getiren Emirhan Topçu, "Yani açıkçası isim isim bakmıyorum ben. Çünkü elimden geldiği gibi performans vermeye çalışıyorum. O maç öyle oldu, bu maç da böyle oldu. İnşallah hep böyle devam eder. Yani Anadolu kulüplerine karşı, büyük takımlara karşı... 3 puan 3 puandır yani. Kime karşı iyi oynadığın önemli değil. Ben hep böyle oynamaya çalışacağım, elimden geleni vermeye çalışıyorum her zaman" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Emirhan Topçu
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