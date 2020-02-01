EMİTT fuarı Bodrum standında mini turizm zirvesi

24’üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT)’nın ikinci gününde de Bodrum standında yoğunluk yaşandı. Bodrum tanıtım standında Başkan Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde bir araya gelen Muğla ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları, TÜROFED Genel Başkanı, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve bazı ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla mini turizm zirvesi gerçekleşti.

İstanbul-Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde yerli yabancı yüzlerce turizmcinin bir araya geldiği EMİTT Fuarının ikinci günü yine dolu dolu geçti. Bodrum Belediyesinin organizasyonu ve Bodrum Tanıtma Vakfı-BOTAV ile Bodrum Ticaret Odası-BODTO’nın destekleriyle ziyaretçilerini ağırlayan Bodrum standı gün içinde yapılan sunumlar ve canlı performansları ile fuar alanının ilgi odağındaydı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye, Marmaris, Dalaman, Seydikemer stantlarını ziyaret ettiği EMİTT Fuarında Bodrum standında denizci peksimetinden yapılan salata ve muhallebinin tadına baktı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu, Hüseyin Tutkun, Meclis Üyeleri Kemal Özyurt, Uğur İlhami Özden, BODTO Yönetim Kurulu Üyesi Toros Demirdöven, BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan ve BODER Başkanı Halil Özyurt tarafından ağırlanan Başkan Gürün, Muğla yemek kültürünün çok önemli bir yer tuttuğunu, bu kültürü turizme kazandırmak amacıyla da Muğla Yemekleri Fuarı düzenleyeceklerini söyledi.

Ziyaretçilerini bizzat ağırlayan Başkan Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün ile birlikte, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TÜROFED Genel Başkanı Sururi Çorabatır ve Muğla İlçe Belediye Başkanları ile bölgenin 2020 turizmi ile ilgili olarak karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Malta Eski Turizm Bakanı Conrad Mizzi ve Akdeniz Turizim Vakfı CEO’su Andrew Muscat ile de ikili görüşmeler yapan Başkan Aras ve beraberindekiler Bodrum ekonomisinin can damarı turizme katkı koymak için fuardaki çalışmalarına gün boyu devam etti.

Bodrum turizm potansiyelini arttırmak amacıyla Meeting Point Türkiye CEO’su Kamil Özil, FTI Almanya-Türkiye ve KKTC Direktörü Hicabi Ayhan ve diğer önde gelen turizm acenteleri, tur operatörleri ve diğer paydaşlarla bir araya gelen Başkan Aras, “Çok faydalı, turizm sezonuna çok katkısı olacak bir fuar geçiriyoruz. Çok ciddi talepler almaya başladık. Var olan ismimizin altını elimizdeki enstrümanlarla doldurmalıyız. Sadece eğlence, deniz, kum ve güneşle değil işte bu elimizdeki öz değerlerimizle öne çıkacağız.” dedi.

Bodrum standında, Şef Pelin Dumanlı ve Dilek Köse tarafından gerçekleştirilen canlı performansların yanı sıra Mandalin Bar tarafından organize edilen DJ ile Mansur Ark’ın mini konseri beğeniyle izlendi.

