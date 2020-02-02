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EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.02.2020 15:45 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki, Türkiye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip Tabiat Parkının, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından günlük tesislerin kullanımına dair yapılacak ihaleye karşı çıkan Ayvalık Belediyesi, İstanbul-Beylikdüzü’ndeki EMİTT Fuarı’nda ki (Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı) standında imza kampanyası başlattı.Bir yandan tanıtım, bir yandan kampanyaFuarın 3.gününde, Belediye Başkanı Mesut Ergin’in katılımıyla, imza kampanyası başlatan Ayvalık Belediyesi standı ve kampanya ilgi gördü.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki, Türkiye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip Tabiat Parkının, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından günlük tesislerin kullanımına dair yapılacak ihaleye karşı çıkan Ayvalık Belediyesi, İstanbul-Beylikdüzü’ndeki EMİTT Fuarı’nda ki (Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı) standında imza kampanyası başlattı.
Bir yandan tanıtım, bir yandan kampanya
Fuarın 3.gününde, Belediye Başkanı Mesut Ergin’in katılımıyla, imza kampanyası başlatan Ayvalık Belediyesi standı ve kampanya ilgi gördü. Saatler içinde yüzlerce imza toplanırken diğer il ve ilçe belediye başkanları, yabancı ülke temsilcileri de gelip kampanyaya destek verdi.
Fuardaki Ayvalık standını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da imza kampanyasına destek verdi.
İmza kampanyasına bir destek de Kosova’dan geldi
Ayvalık standındaki imza kampanyası hakkında yetkililerden bilgi alan Kosova Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka, imzasını atarken “İnanılır gibi değil, korunması gerekir” dedi.
Edremit ve Gömeç Belediye Başkanları da imza kampanyasına destek verdi
EMİTT Fuarı’nda Ayvalık Tabiat Parkı içerisindeki günübirlik turizm alanlarının yıllık sadece 49 bin lira karşılığında kiraya verilmesine karşı başlatılan imza kampanyasına Balıkesir’in Edremit ve Gömeç Belediye başkanlarından da tam destek geldi.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Tabii ki hayır diyoruz, bu bölge bu coğrafya hepimizindir. Ayvalık Tabiat Parkı’nı korumalıyız, imzayı hemen atıyorum” dedi ve kampanyayı imzaladı. Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam’da kampanyaya imza atarak destek verdiğini açıkladı.

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