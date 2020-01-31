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EMITT’te Ayvalık standına yoğun ilgi

BALIKESİR HABERLERİ  | 31.01.2020 12:45 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından EMITT 24.

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından EMITT 24. kez kapılarını açtı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlayan fuarda dünyanın ve Türkiye’nin her bir köşesinden gözde tatil rotaları bir araya geldi. Dünya’nın dört bir yanından 100’e yakın ülkesinden katılım sağlandığı fuarın açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından yapıldı.
Turizm alanında Türkiye’nin en önemli cazibe merkezlerinden biri olan Ayvalık’ın da katıldığı fuarda yüzlerce belediye arasında en çok ilgi gören stantlardan biri de Ayvalık standı oldu.
Açılış konuşmaları ile başlayan fuarın ilk gününde Ayvalık standına birçok il ve ilçenin belediye başkanları, gazeteciler, televizyon habercileri ve sektörün içerisinden kurum temsilcileri adeta akın etti.
İstanbul’daki fuarda Ayvalık standını; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam da sık sık ziyaret ederek yalnız bırakmadı.
Büyük ilgi gören stantta; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in öncülüğünde kısa bir süre önce kurulan Ayvalık Uluslararası Gurme Destinasyonları Derneği’nin de turizmcilerle yoğun temaslarda bulunması dikkatlerden kaçmadı.
Ayvalık Turizm Alt Yapı Geliştirme Hizmet Birliği (AYTUGEB) bünyesindeki turizm sektörü temsilcilerinin de hazır bulunduğu stantta, Dünya’nın ve Türkiye’nin en önemli tur operatörü firmalarla bağlantılar kurularak Avrupalı turistlerin ilçeye çekilmesinin hedeflendiği öğrenildi.
Hedef Ayvalık turizmini 12 aya yayabilmek
24. kez kapılarını açan EMİTT Fuarı’na 5 yıl aradan sonra ilk kez katılan Ayvalık’ın aradan geçen bu sürece rağmen halen daha her zamanki gibi yoğun ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, amaçlarının ilçenin turizm gelirlerini 12 aya yaymak olduğunu vurguladı.
EMİTT gibi uluslar arası fuarların öncelikle turizmdeki ziyaretçi portföyünü değiştirebilmek adına önemli olduğuna işaret eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bizim için uzun vadede senede 6-7 ay boyunca çekebileceğimiz kültür turizmi için gelenler Ayvalık’ta ekonomiye can verecektir. Yoksa 45 günde, 2 ayda nüfusun 10 katına çıkması düşünülenin aksine ekonomik anlamda büyük bir katkı sağlamıyor. Öncelikle süreyi uzatmalıyız. ‘Kültür Turizmi’ denilince sadece müzeler, binalar akla gelmemeli. Gastronomi, yani yemek kültürü de önemli. Onlarca çeşit otumuz, zeytinyağımız ve mezelerimiz var. Bunlar da turizme hizmet etmeli. Mimari yapımız, tarihimiz hepsi insanları Ayvalık turizmine çekmeli. Sadece denize girilecek zamanda değil, her zaman turizm bir kaynak olabilmeli. Amacımız Ayvalık’ımızı koruyarak her yönüyle tanıtmak. Bu tür fuarlara daha çok katılmalı, başka platformlarda da Ayvalık’ı her yönüyle tanıtmalıyız” dedi.
Belediye Başkanı Ergin ziyaretçilerle bizzat ilgilendi
Ayvalık’ın doğal güzelliklerinin, mimari yapısının, zeytininin, gastronomisinin, tarihinin ön plana çıkarılmaya çalışıldığı stantta yapacakları bağlantılarla bu hedefe ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Ergin’in, standı ziyaret eden her ziyaretçiyle bizzat ilgilenmeye çalışması ise takdirle karşılandı.

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