Emlak Katılım Erenköy şubesini hizmete açtı

İSTANBUL (AA) - Emlak Katılım, İstanbul'daki 5'inci şubesini Erenköy'de hizmete açtı.

Emlak Katılım açıklamasına göre, Mart 2019'da hizmet vermeye başlayan Emlak Katılım, şube ağını genişletmeyi sürdürüyor.

Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdüren Emlak Katılım, İstanbul'daki 5'inci şubesini Erenköy'de açtı.

3 aylık dönemde Gaziantep, Samsun, Konya ve Rize şubelerini devreye alan Emlak Katılım, Erenköy şubesi ile açılan şube sayısını 16'ya çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, salgın sürecine rağmen Emlak Katılımı büyütmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 5'inci şubemizi açtık. Çok mutluyuz. Hizmet portföyümüz genişliyor. Hizmet ağımız büyüyor. Bugün aktif olarak faaliyete başlayan Erenköy şubemiz ile açılan şube sayımızı 16’ya çıkardık. Türkiye olarak, sağlam temellere dayanan ekonomik altyapımızla hızla atağa geçeceğimize inancımız tamdır. Her zaman belirttiğimiz gibi ülkemizin gücüne güveniyoruz.