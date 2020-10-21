Emlak Katılım, Mersin ve Maltepe şubelerini hizmete aldı

İSTANBUL (AA) - Mersin'de ilk şubesinin açılışını yapan Emlak Katılım, Maltepe şubesini de hizmete alarak İstanbul'da 19 şubeye, Türkiye genelinde ise 38 şubeye ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modellerini sunan Emlak Katılım, şubeleşme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu çerçevede Mersin'de ilk şubesini açan Emlak Katılım, İstanbul'da da Maltepe şubesini hizmete sundu.

Yeni şubeleriyle İstanbul'da 19, Türkiye çapında ise 38 hizmet noktasına ulaşan Emlak Katılım, 2020 sonuna kadar 50 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

- "Yerel ekonomiye ve istihdama da önemli bir katkı sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Türkiye'nin önemli liman kentleri arasında yer alan, tarım, sanayi ve turizm hacmiyle öne çıkan merkezlerden biri olan Mersin'de ilk şubelerini açmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.