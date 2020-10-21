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Emlak Katılım, Mersin ve Maltepe şubelerini hizmete aldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.10.2020 12:33 | Son Güncelleme

Yeni şubeleriyle İstanbul'da 19, Türkiye çapında ise 38 hizmet noktasına ulaşan Emlak Katılım, 2020 sonuna kadar 50 şubeye ulaşmayı hedefliyor - Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar: - "Yeni projelerle birlikte sürdürdüğümüz şubeleşme çalışmaları, yol haritamızda önemli bir yere sahip. Yıl sonu şube hedefimiz kapsamında yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Mersin'de ilk şubesinin açılışını yapan Emlak Katılım, Maltepe şubesini de hizmete alarak İstanbul'da 19 şubeye, Türkiye genelinde ise 38 şubeye ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modellerini sunan Emlak Katılım, şubeleşme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu çerçevede Mersin'de ilk şubesini açan Emlak Katılım, İstanbul'da da Maltepe şubesini hizmete sundu.

Yeni şubeleriyle İstanbul'da 19, Türkiye çapında ise 38 hizmet noktasına ulaşan Emlak Katılım, 2020 sonuna kadar 50 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

- "Yerel ekonomiye ve istihdama da önemli bir katkı sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Türkiye'nin önemli liman kentleri arasında yer alan, tarım, sanayi ve turizm hacmiyle öne çıkan merkezlerden biri olan Mersin'de ilk şubelerini açmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Katılım bankacılığı ilkeleriyle yeniden faaliyetlere başlamalarının ardından doğru hamlelerle gerek bireysel gerekse kurumsal müşteriler için yenilikçi çözümler sunduklarını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yeni projelerle birlikte sürdürdüğümüz şubeleşme çalışmaları, yol haritamızda önemli bir yere sahip. Yıl sonu şube hedefimiz kapsamında yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Son yıllarda Türkiye'nin yeni turizm bölgesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Mersin'de yeni müşterilerimizle buluşmak bizim için ayrı bir sevinç kaynağı oldu.

Şubelerimiz ile ülkemizin dört bir yanına hizmet götürürken, yerel ekonomiye ve istihdama da önemli bir katkı sağlıyoruz. Mersin şubemizin yanı sıra İstanbul'da da Maltepe şubemizi aktif hale getirdik."

Özellikle pandemi süreci ile dijital bankacılık araçlarının öne çıktığını bildiren Bayraktar, Emlak Katılım olarak, bu konuda süregelen çalışmalarda istedikleri noktaya geldiklerini ve "e-şube"yi hizmete sunduklarını hatırlattı.

Bayraktar, "Genişleyen şube ağımız ve e-şube'mizle ülkemizin istisnasız her köşesini kapsamayı ve müşterilerimize hizmet vermeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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