Emlak Katılım “Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı”nı hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - Emlak Katılım, bir ilke daha imza atarak, geliştirdiği Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı sayesinde tasarruf sahibi müşterilerini finanse edebilecekleri sektörlerle buluşturuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşteri ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler geliştiren Emlak Katılım, bir ilke daha imza attı.

Sektöre yeni kazandırılan Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı’na Türk Lirası cinsinden yatırılan fonlar, belirli bir projenin finanse edilmesinde kullanılabiliyor. En fazla üç aylık vade ile kullandırılacak olan bankanın bu yeni ürünü, vade uyumlu olmasının yanı sıra kur koruma desteği de sağlıyor.

- Sektör bazlı yatırım

Emlak Katılım, tasarruf sahibi müşterilerine finansman olarak kaynak sağlamak istedikleri sektörü tercih etme imkânını da sunuyor. Müşterinin tercih ettiği sektörden gelen bir finansman talebi olmaması halinde ise bankanın belirleyeceği sektör ve vadede finansman kullandırımı yapılabiliyor. Sektörler; toptan ve perakende ticaret, imalat, inşaat, ulaştırma ve depolama, enerji, madencilik, kamu yönetimi ve savunma sanayi, sağlık sektörü, tarım ve ormancılık sektörü, eğitim olarak belirlendi.

- Kur koruma desteği ile de hesap açılabiliyor

Proje Tercihli Özel Fon Havuzu ürünü ile aynı zamanda birikimler, kurdaki dalgalanmalara karşı da koruma altına alınabiliyor. Proje Tercihli Özel Cari Hesap; Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini ve Gram Altın cinsinden açılabiliyor.

Gerçek kişi müşteriler de Türk Lirası birikimleri ile açtıracakları hesapları kur korumalı hesap statüsünde açabiliyor. Tüzel müşteriler ise TCMB tarafından belirlenen şartları sağlaması durumunda döviz ve altın bakiyelerinin TL’ye dönüştürülmesi suretiyle bu destekten yararlanabiliyor.

Bireysel veya tüzel müşteriler bankaya doğrudan getirecekleri altınlarını veya KADSİS aracılığı ile anlaşmalı kuyumculara teslim ettikleri ziynet altınlarını banka hesaplarına yatırarak fiziki altından TL’ye kur korumalı hesaplarını açabiliyorlar. Açılacak olan fiziki altından TL’ye kur korumalı bu hesaplar proje tercihli özel fon havuzları ile eşleştirilebiliyor.

