YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Emlak Katılım “Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı”nı hayata geçirdi

Emlak Katılım “Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı”nı hayata geçirdi

20.07.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müşteri ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler geliştiren Emlak Katılım, bir ilke daha imza attı

İSTANBUL (AA) - Emlak Katılım, bir ilke daha imza atarak, geliştirdiği Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı sayesinde tasarruf sahibi müşterilerini finanse edebilecekleri sektörlerle buluşturuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşteri ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler geliştiren Emlak Katılım, bir ilke daha imza attı.

Sektöre yeni kazandırılan Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı’na Türk Lirası cinsinden yatırılan fonlar, belirli bir projenin finanse edilmesinde kullanılabiliyor. En fazla üç aylık vade ile kullandırılacak olan bankanın bu yeni ürünü, vade uyumlu olmasının yanı sıra kur koruma desteği de sağlıyor.

- Sektör bazlı yatırım

Emlak Katılım, tasarruf sahibi müşterilerine finansman olarak kaynak sağlamak istedikleri sektörü tercih etme imkânını da sunuyor. Müşterinin tercih ettiği sektörden gelen bir finansman talebi olmaması halinde ise bankanın belirleyeceği sektör ve vadede finansman kullandırımı yapılabiliyor. Sektörler; toptan ve perakende ticaret, imalat, inşaat, ulaştırma ve depolama, enerji, madencilik, kamu yönetimi ve savunma sanayi, sağlık sektörü, tarım ve ormancılık sektörü, eğitim olarak belirlendi.

- Kur koruma desteği ile de hesap açılabiliyor

Proje Tercihli Özel Fon Havuzu ürünü ile aynı zamanda birikimler, kurdaki dalgalanmalara karşı da koruma altına alınabiliyor. Proje Tercihli Özel Cari Hesap; Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini ve Gram Altın cinsinden açılabiliyor.

Gerçek kişi müşteriler de Türk Lirası birikimleri ile açtıracakları hesapları kur korumalı hesap statüsünde açabiliyor. Tüzel müşteriler ise TCMB tarafından belirlenen şartları sağlaması durumunda döviz ve altın bakiyelerinin TL’ye dönüştürülmesi suretiyle bu destekten yararlanabiliyor.

Bireysel veya tüzel müşteriler bankaya doğrudan getirecekleri altınlarını veya KADSİS aracılığı ile anlaşmalı kuyumculara teslim ettikleri ziynet altınlarını banka hesaplarına yatırarak fiziki altından TL’ye kur korumalı hesaplarını açabiliyorlar. Açılacak olan fiziki altından TL’ye kur korumalı bu hesaplar proje tercihli özel fon havuzları ile eşleştirilebiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sahte alkol ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandıİstanbul'da sahte alkol ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı
Manisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandıManisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Sivas'ta traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybettiSivas'ta traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
emlak katılım

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:42
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:39
Yatsı
22:22
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.