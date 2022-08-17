Emlak Katılım Trabzon’da ilk şubesini hizmete sundu

İSTANBUL (AA) - Emlak Katılım, Trabzon’da ilk şubesini Değirmendere’de açarak,Türkiye genelinde toplam 79 şubeye ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, ticareti, ihracatı destekleyen, yerel üretimi artıran, istihdama ve büyümeye olumlu katkı sağlayacak adımlar atmaya devam ediyor. Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını yenilikçi ürün ve hizmetlerle karşılayan Emlak Katılım, yeni şubelerini de hizmete sunmaya devam ediyor. Emlak Katılım Trabzon’daki yeni hizmet noktası olan Değirmendere Şubesini müşterileri ile buluşturuyor.

Faaliyete başlamasının ardından geçen üç yılda önemli başarılara imza atan Emlak Katılım, Türkiye ekonomisinin en önemli güçleri gayrimenkul sektörü, tarım sektörü, küçük ve orta işletmeler, doğayı koruyan çevreci projeler başta olmak üzere tüm bu alanlar ile kesişen projelere destek vermeye devam ediyor.

Daha güçlü bir ekonomi, tarım, daha yeşil bir doğa için çalışan Emlak Katılım, en büyük gücünü ülkesinin kaynaklarından alıyor.

- Yastıkaltı altına büyük güvence

Türkiye’de yastık altı altın birikiminin güvence altına alınması konusunda birçok ürün geliştiren Emlak Katılım, Çeyrek Hesap ve Kazandıran Çeyrek Hesap uygulamaları ile altın yatırımcısına önemli fırsatlar sunuyor.

Bu uygulamalar ile çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk ve beşlik altın türünde adet fark etmeksizin birikimlerini Emlak Katılım şubelerine götürerek hesap açan ya da mevcut tasarruflarını bu hesaplara aktaran müşteriler, daha sonrasında altın birikimlerini fiziki altın olarak birkaç gün öncesinden bildirmek kaydıyla istedikleri zaman Emlak Katılım şubelerinden alabiliyor. Bu uygulamalar ile altınlar sıfır risk ve maliyetle güvence altına alınırken müşteriler birikimlerinden kar payı kazancı da elde edebiliyor.

KAD-SİS (Kuyumcu Altın Değerleme) sistemini de yakın zamanda hayata geçiren banka, yurt içi altın tasarrufuna yönelik önemli bir adım daha atmış oldu. Bu sistem sayesinde Emlak Katılım müşterileri ellerinde bulundurdukları gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, bilezik, yüzük, kolye gibi 14,18 ve 22 ayarda olan çeşitli saflık derecesindeki ziynet altınlarını sisteme dâhil kuyumcular aracılığı ile her gün banka hesaplarına 24 ayar karşılığı gram cinsinden hiçbir masraf ödemeden kolayca ve güvenli bir şekilde aktarabiliyor.

- Döviz cinsinden katılım fonlarını Türk Lirasına dönüştürüyor

Emlak Katılım, hizmete aldığı yurt dışındaki yerleşik kişiler ile bu kişilerin yurt dışındaki şirketlerinin tasarruflarının Türkiye’deki bankalarda değerlenmesini sağlayan ve Merkez Bankasınca kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri garantisi verilen avantajlı bir Türk lirası hesap türü olan Yuvam Katılma Hesabı sayesinde, bünyesinde açılan döviz cinsinden katılım fonları Türk Lirasına dönüştürülüyor. Bu sayede hem müşterilerin tasarrufları kur riskine karşı korunuyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Emlak Katılım Pusula ile yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlere danışmanlık ve networking gibi imkânlar sağlamanın yanı sıra girişimlerin büyümesi ve ticarileşmesi için ihtiyaç duydukları erken aşama yatırıma de ulaşma fırsatı sunuyor.

- Gayrimenkul sektörüne yönelik farklı projeler geliştiriyor

Emlak Katılım Türkiye’nin öncü sektörleri arasında yer alan gayrimenkul sektörünün daha da büyümesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için faaliyetlerini yürütüyor.

Verilen bilgiye göre,Emlak Katılım’ın Birlikte Konut Finansmanı adında yatırım amacıyla ev sahibi olmak isteyen ya da tek başına ev alma imkânı olmayan tüketiciler için tasarlanmış konut finansman ürünü bulunuyor. Banka müşterileri, yeni konut finansmanını talep ettikleri tapu hissesi oranında ayrı ayrı kullanarak konutu müşterek tapulu satın alabiliyor.

Emlak Katılım’ın Yeni Evini Bekletmeyen Finansman ürünü ile ev sahibi olmak isteyenler eski evlerinin satışını beklemeden yeni evlerini alabiliyor.

