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Emlak Katılım ve Emlak Konut'tan iş birliği

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.06.2020 15:44 | Son Güncelleme

Taksit ödemelerinin üçüncü yılda başladığı kampanya kapsamında, 120 ay vade ve 0,79 vade oranı sunulacak

İSTANBUL (AA) - Emlak Katılım ve Emlak Konut GYO, iş birliği kapsamında, yüzde 5 peşinat ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olmayı mümkün kılan kampanya başlattı.

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Emlak Konut GYO ile ev sahibi olmak isteyenlere avantajlı olanaklar sunan, gayrimenkul sektörüne de destek sağlayacak bir anlaşmaya imza attı.

Aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Gebze, Konya ve Denizli’nin yer aldığı illerde 26 farklı Emlak Konut GYO projesinde sınırlı süre için geçerli olacak kampanya kapsamında teslime hazır evler de yer alıyor.

Emlak Katılım, Emlak Konut GYO'nun "Hayallerini Erteleme Türkiye" sloganıyla hayata geçirdiği kampanyada, uygun finansman çözümleriyle yer alırken, ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirmesine destek olmayı hedefliyor.

Emlak Katılım, konut kampanyasında uygulanan finansman desteği ile müşterilere "ödemesiz dönem" ve uygun vade oranı sağlıyor. Taksit ödemelerinin üçüncü yılda başladığı kampanya kapsamında 120 ay vade ve 0,79 vade oranı sunulacak.

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