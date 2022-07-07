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Emlak Katılım, yeni ürünü KAD-SİS ile altın tasarrufuna alternatif sunuyor

07.07.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar: - " KAD-SİS projesi ile hurda altın toplama hızının artırılması, daha geniş kitlelere ulaşılması ve yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Emlak Katılım, yastıkaltı altınları ekonomiye kazandırmak için, KAD-SİS (Kuyumcu Altın Değerleme) sistemiyle ürün çeşitliliğini artırarak müşterilerine alternatif yatırım aracı sunuyor.

Emlak Katılım açıklamasına göre, banka, farklılaşan müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için KAD-SİS sistemini hayata geçiriyor. Banka bu finansal ürünü ile yurtiçi altın tasarrufuna yönelik önemli bir adım atmış oluyor.

- Fiziki altınlar 24 ayar gram cinsinden hesaba aktarılıyor

KAD-SİS, Emlak Katılım müşterilerinin ellerinde bulundurduğu altınları sisteme dahil seçkin kuyumcular aracılığı ile haftanın her günü banka hesaplarına kolayca ve güvenle aktarmasını sağlayan bir sistem olarak öne çıkıyor. Banka müşterileri yastık altındaki fiziki altınlarını (gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, bilezik, yüzük, kolye vb. 14,18 ve 22 ayarda olan çeşitli saflık derecesindeki ziynet) banka hesaplarına yatırmak için, belirli bir günde belirli bir banka şubesinde altın kabul günü olmasını beklemeden, sisteme dahil seçkin kuyumculara, en yakın Altın Değerleme Noktasına (ADN) giderek, altınlarının güvenli bir şekilde değerlemesini yaptırabiliyor.

Anında sistem içerisindeki banka hesaplarına 24 ayar karşılığı gram cinsinden hiçbir masraf ödemeden aktarabiliyor ve Emlak Katılım Mobil ve Internet Bankacılığı üzerinden altın bakiyelerini görüntüleyebiliyorlar.

- "Yastık altı altınları ekonomiye kazandırıyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, KAD-SİS projesi ile hurda altın toplama hızının artırılması, daha geniş kitlelere ulaşılması ve yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçladıklarını bildirdi.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde İstanbul Altın Rafinerisi’nin anlaşmalı kuyumcuları aracılığı ile hafta sonu da dâhil fiziki altın toplama faaliyeti gerçekleştiriliyor. Müşterilerimiz bu sayede altın günlerini beklemeden diledikleri zaman anlaşmalı kuyumcular aracılığı ile altınlarının değerlemesini yaptırabiliyor. Sahip oldukları altınların gram altın karşılıklarını anında bankamızdaki altın cari hesaplarına aktarabiliyor. Bu sistemle fon toplama ürünlerinde çeşitlilik sağlamayı ve yastık altı altınları ekonomimize kazandırmayı hedefliyoruz. Önemli bir alternatif yatırım olanağı sunan yeni ürünümüz çalınma ve kaybolma gibi risklerden müşterileri koruyor."

- 7 adımda KAD-SİS sistemi

Açıklamaya göre, KAD-SİS ile işlem yapabilmesi için bankada Altın cari hesabın olması gerekiyor. Bankadaki Altın cari hesaba gram olarak 995/1000 saflıkta 24 ayar olarak transferi gerçekleştiriliyor. Hesaptaki altınlar beş iş günü bloke süresi sonrasında Altın Katılma Hesabı olarak değerlendirilebileceği gibi Türk lirasına da çevrilebiliyor.

Altın Değerleme Noktasında (ADN) yapılacak işlemlerin iptal edilmesi mümkün olmadığı için öncelikle Bilgilendirme Formunu okunması gerekiyor. Daha sonra TCKN’nin ADN yetkilisi ile paylaşılmasıyla işlemler başlıyor.

Altın toplama günlerini beklemeden Altın Toplama Noktalarından (ADN) hesaba altın yatırabilme imkanı sağlanıyor. Hafta sonları Altın Değerleme Noktaları- ADN aracılığı ile yapılan altın yatırma işlemleri gram olarak anında banka hesaplarında görüntüleniyor.

Altın hesapları, gerçek kişiler için 200 bin TL’ye kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi sunuyor.

KAD-SİS Sisteminin özellikleri ise Çalınma veya kaybolma riski olmadan altın yatırımı yapma imkanı, kiralık kasa vb. saklama masraflarını ödememek, ücretsiz değerleme hizmeti ve hesap işletim ücreti olmadan hesapta saklama imkanı, müşteriler için alternatif yatırım olanağı sağlamak, banka üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde alım-satım ve birikim imkanı ve Banka şube altın günlerini beklemeden hesaba altın yatırabilme fırsatı" şeklinde açıklandı.

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