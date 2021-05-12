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Emlak Katılım'dan gayrimenkul sektörünü destekleyen yeni modeller

12.05.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak Katılım'ın "Birlikte Konut Finansmanı" uygulaması, yatırım amacıyla ev sahibi olmak isteyen ya da tek başına ev alma imkanı olmayan tüketiciler için tasarlanmış bir konut finansman ürünü olarak öne çıkıyor - Gayrimenkul devir işlemlerinin sorunsuz gerçekleşmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol imzalayan Banka, "Tapu Güvenilir Hesap" uygulamasını hayata geçirdi - Emlak Katılım, kentsel dönüşüme yönelik yeni finansman çözümleri de geliştirdi

İSTANBUL (AA) - Emlak Katılım, geliştirdiği yeni modellerle sektörü desteklemeyi sürdürürken, sektörden hizmet alan ve sektöre hizmet veren tüm paydaşlara fayda sağlamaya devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım'ın "Birlikte Konut Finansmanı" uygulaması, yatırım amacıyla ev sahibi olmak isteyen ya da tek başına ev alma imkanı olmayan tüketiciler için tasarlanmış bir konut finansman ürünü olarak öne çıkıyor.

Banka müşterileri, yeni konut finansmanını talep ettikleri tapu hissesi oranında ayrı ayrı kullanarak konutu müşterek tapulu satın alabiliyor ve finansman ödemelerini tapu hissesi oranında yaparak uygun ödeme imkanlarıyla konut sahibi olabiliyor.

"Birlikte Konut Finansmanı" ile müşteri istediği şekilde arkadaşı, kardeşi, akrabası ya da eşi ile en fazla iki ortaklı olarak yatırım ya da oturmak amacıyla konut alabilirken, her iki müşteri için talep ettikleri tapu hissesi oranında ayrı ayrı konut finansmanı kullandırılıyor.

Müşteriler, kullandıkları finansman ve peşinat tutarları ile orantılı olarak hisse sahibi olabiliyor.

- Banka, müşterilerinin gayrimenkul alım-satım işlemlerini güvence altına alıyor

Emlak Katılım, gayrimenkul devir işlemlerinin sorunsuz gerçekleşmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol imzalayarak "Tapu Güvenilir Hesap" uygulamasını hayata geçirdi. Bir ilke imza atarak hizmete sunduğu bu uygulama ile Banka, müşterilerinin gayrimenkul alım-satım işlemlerini güvence altına alıyor.

Emlak Katılım'ın ev alacaklara sunduğu bir diğer avantaj ise "Yeni Evini Bekletmeyen Finansman" olarak öne çıkarken, bu sayede eski evin satışını beklemeden yeni ev alınabiliyor. Söz konusu uygulama ile satın alınacak evin ekspertiz değerinin yüzde 100'üne kadar finansman kullanılabiliyor, mevcut evin satışını da 0-18 ay arasında yapma imkanından yararlanılabiliyor.

- "Bina Tamamlama Sigortası" ile müşterilerin ödemeleri teminat altına alınıyor

Türkiye'nin önemli bir deprem kuşağında olmasından dolayı riskli yapıların acil dönüşümünün hızlıca gerçekleşmesi için gereken desteği en azami düzeyde sağlamaya çalışan Emlak Katılım, kentsel dönüşüme yönelik yeni finansman çözümleri geliştirdi.

Banka, "güçlendirme", "yerinde birebir dönüşüm (emsal artışı olmayan)", "yerinde dönüşüm (emsal artışı olan)" ve "alansal dönüşüm" olmak üzere 4 iş modelinde de kat maliklerine 120 aya kadar finansman kullandırabiliyor. Hak ediş usulü ödeme sistemiyle de vatandaş ve müteahhit arasında yaşanacak muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçilebiliyor.

Emlak Katılım, "Bina Tamamlama Sigortası" olarak adlandırılan yeni ürünüyle ön ödemeli konut veya kentsel dönüşüm projelerinde tüketicilerin yapmış oldukları ödemeleri teminat altına almayı hedefliyor.

İnşaat müteahhidinin sorumluluklarını yerine getiremediği durumlarda sigorta devreye girerek, inşaat firmasına konut projesini tamamlama veya o güne kadar yapılan tüm ödemeleri konut alıcısına geri ödeyebilme imkanı sağlayacak.

Böylelikle Emlak Katılım, inşaatların tamamlanmaması nedeniyle oluşacak mağduriyetleri önleyerek, tüketicilerin ödemelerini teminat altına alarak inşaat sektörünün güvenli ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor.

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