Emlak Katılım'dan gayrimenkul sektörünü destekleyen yeni modeller

İSTANBUL (AA) - Emlak Katılım, geliştirdiği yeni modellerle sektörü desteklemeyi sürdürürken, sektörden hizmet alan ve sektöre hizmet veren tüm paydaşlara fayda sağlamaya devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım'ın "Birlikte Konut Finansmanı" uygulaması, yatırım amacıyla ev sahibi olmak isteyen ya da tek başına ev alma imkanı olmayan tüketiciler için tasarlanmış bir konut finansman ürünü olarak öne çıkıyor.

Banka müşterileri, yeni konut finansmanını talep ettikleri tapu hissesi oranında ayrı ayrı kullanarak konutu müşterek tapulu satın alabiliyor ve finansman ödemelerini tapu hissesi oranında yaparak uygun ödeme imkanlarıyla konut sahibi olabiliyor.

"Birlikte Konut Finansmanı" ile müşteri istediği şekilde arkadaşı, kardeşi, akrabası ya da eşi ile en fazla iki ortaklı olarak yatırım ya da oturmak amacıyla konut alabilirken, her iki müşteri için talep ettikleri tapu hissesi oranında ayrı ayrı konut finansmanı kullandırılıyor.

Müşteriler, kullandıkları finansman ve peşinat tutarları ile orantılı olarak hisse sahibi olabiliyor.