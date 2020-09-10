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Emlakçılara mesleki yeterlilik sınavı

BURSA HABERLERİ  | 10.09.2020 09:44 | Son Güncelleme

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından gerçekleştirilen programda 45 İnegöllü emlakçıya yönelik Emlak Danışmanlığı sınavları gerçekleştirildi.İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) işbirliğinde MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından gerçekleştirilen programda 45 İnegöllü emlakçıya yönelik Emlak Danışmanlığı sınavları gerçekleştirildi.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) işbirliğinde MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. tarafından düzenlenen programda 45 İnegöllü emlakçıya yönelik olarak Emlak Danışmanlığı sınavları düzenlendi.
Sınavla ilgili konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Emlakçılarımızın faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve ticaret yapabilmenin şartlarından olan Mesleki Yeterlilik Belgeleri konusunda MEYBEM işbirliğinde İnegöllü emlakçılarımıza yönelik düzenlediğimiz belgelendirme çalışmalarının bir yenisini daha gerçekleştirdik. İnegöllü emlakçılarımızın talepleri doğrultusunda oluşan 45 kişilik grubumuz, MEYBEM’den gelen değerlendiriciler tarafından yazılı ve uygulamalı sınavlara tabi tutuldular. İTSO Hizmet Binamızda gerçekleştirilen sınavlarda emlakçılarımızın gayrimenkul alım-satım işlemini uygulamalı şekilde gerçekleştirerek şartları yerine getirmeye çalıştılar. MEYBEM tarafından yapılacak değerlendirmelerde sınavda başarı sağlayan emlakçılarımız Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacaklar. Üyelerimize yönelik bu tarz belgelendirme çalışmalarını bize gelecek taleplere göre yineleyeceğiz” dedi.

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