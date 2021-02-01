YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Emlakçıların gözü kabine toplantısında

Emlakçıların gözü kabine toplantısında

01.02.2021 12:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Emlakçıların gözü kabine toplantısında

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve kapanma sürecinin emlak piyasasını sarstığını söyleyerek, “Üniversitelerin bahar döneminde açılması bizim için çok önemli olacak” dedi.Pandemi nedeniyle üniversitelerin 2 dönem boyunca kapalı kalması, üniversite şehri olarak bilinen Eskişehir’de emlak piyasasını durma noktasına getirdi.

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve kapanma sürecinin emlak piyasasını sarstığını söyleyerek, “Üniversitelerin bahar döneminde açılması bizim için çok önemli olacak” dedi.
Pandemi nedeniyle üniversitelerin 2 dönem boyunca kapalı kalması, üniversite şehri olarak bilinen Eskişehir’de emlak piyasasını durma noktasına getirdi. Üç üniversiteye ev sahipliği yapan kentte emlak sektörü başta olmak üzere çok sayıda esnafın da gelir kapısını öğrenciler oluşturuyor. Üniversite öğrencileri Covid-19 salgını nedeniyle okulları kapanınca memleketlerine döndü. Durum böyle olunca üniversiteler civarında yoğunlaşan çok sayıda dükkân ve iş yeri de en büyük gelir kaynağını kaybetti. Yaklaşık 1 yıldır müşteri bulmakta zorlanan emlakçılar, piyasanın canlanması için üniversitelerin açılması gerektiğini söyledi.

“Üniversitelerin açılması sadece emlak piyasası için değil tüm esnaf için gerekli”
Konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, gayrimenkulde hareketliliğin başlaması için üniversitelerin açılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca emlakçılar başta olmak üzere tüm esnafın kendini toparlayabilmesi için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Çelik, “Üniversitelerin bahar döneminde açılması bizim için çok önemli olacak. Sadece emlak piyasası için değil herkes için önemli. Gayrimenkul piyasasının hareketlenmesi için konut faiz oranlarının yüzde 1’in altına düşürülmesi gerekiyor. Eskişehir’de küçük esnaf zor durumda. Eskişehir yeni normale bir an önce geçmek zorunda. Tedbirlere harfiyen uyularak hayatımızı ve işimizi devam ettirebiliriz. Esnafın toparlanabilmesi için destek alması gerekiyor. En azından sigorta primlerinin pandemi sürecinde karşılanması ve elektrik, su gibi temel ihtiyaçlarda maliyetin azaltılması gerekiyor. Biz gençlerimize güveniyoruz. Yeni normale geçişle birlikte onlar da tedbirlere uyacaklardır” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Eskişehir Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:34
Sabah
07:59
Öğle
13:16
İkindi
15:59
Akşam
18:24
Yatsı
19:44

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Alanönü Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
010220211830020220210830nobetci
Alanönü Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
010220211830020220210830nobetci
Alanönü Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
010220211830020220210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Eskişehirli şair yazar Ahmet Urfalı’ya Azerbaycan’dan ‘teşekkürname’ ödülü

Eskişehirli şair yazar Ahmet Urfalı’ya Azerbaycan’dan ‘teşekkürname’ ödülü

Eskişehir'de FETÖ soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de FETÖ soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de FETÖ soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de FETÖ soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli tutuklandı

Sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz hayvanlar beslendi

Sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz hayvanlar beslendi

FETÖ operasyonunda 2 gözaltı

FETÖ operasyonunda 2 gözaltı

ÇEL- DER 450 çocuğa eğitim seti hediye etti

ÇEL- DER 450 çocuğa eğitim seti hediye etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.