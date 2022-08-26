Emlakjet yaş gruplarına göre kira bütçelerini araştırdı

İSTANBUL (AA) - Çevrim içi gayrimenkul platformu Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda temmuz ayı emlak verilerini yayınlamasının yanı sıra özel araştırma dosyasında yaş gruplarına göre kiralık ev arama sürelerini ve bütçeleri inceledi.

Emlakjet'ten yapılan açıklamaya göre, ayda 80 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 20 milyon ziyaretçisi ile emlak seri ilan sektörünün öncü platformu Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı 2022 yılı temmuz ayı emlak verilerini yayınladı.

TÜİK verilerine bakıldığında, 2022 yılı temmuz ayında Türkiye genelinde konut satışları 93 bin 902 adet olurken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,9 düşüş gösterdi. Bununla birlikte ipotekli satış oranı yüzde 20 olarak gerçekleşirken, ilk el satış oranı ise yüzde 31 oldu.

Temmuz ayında toplam konut aramaları içinde Emlakjet kullanıcılarının yüzde 56’sı satılık konut ararken, kiralık aramaların oranı ise artarak yüzde 44 ile bir önceki aya göre bir puan arttı.

- Temmuzda en çok konut aranan ilçe Beylikdüzü oldu

İlçelere göre kiralık ve satılık konut arama verilerine bakıldığında, temmuz ayında İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi en çok aranan ilçe oldu. Beylikdüzü’nü sırasıyla Bursa’nın Osmangazi ve Gaziantep’in Şahinbey ilçeleri takip etti.

Emlakjet’in temmuz ayına özel olarak gerçekleştirdiği özel araştırma dosyasında yaş gruplarına göre kiralık bütçeler konusu değerlendirildi. Emlakjet kullanıcılarına yöneltilen sorular doğrultusunda 2021 ve 2022 yılı kiralık bütçe verileri karşılaştırıldı.

2022 yılında yaşlara göre kiralık ev bütçesi anket sonuçlarına bakıldığında, en az bütçe 55+ yaş grubunda olurken, en yüksek bütçe 40-55 yaş grubunda tespit edildi. 55+ yaş grubunda yer alanların 4’te 1'inin kiralık bütçesi 0-1500 TL aralığında oldu.

5 bin TL ve üzeri kiralık ev bütçesi ayıranlar arasında ise 40-55 yaş grubu yüzde 20 ile en yüksek bütçeye sahip grup oldu. 2021 yılında yapılan ankette ise en az kiralık ev bütçesi 18-25 yaş grubunda tespit edilmişti. 2 bin 500-5 bin TL aralığında bütçe ile ev arayan kullanıcıların neredeyse yarısı 25-40 yaş grubunda yer aldı.

2021 yılında tüm yaş gruplarında 0-2 bin 500 TL arasında kira bütçeleri en yüksek oranlarda yer alırken, bu yıl ise fiyat artışlarıyla ağırlıklı bütçeler 1500-5 bin TL arasına kaydığı tespit edildi.

2021 yılı sonuçlarına göre 2 bin 500-5 bin TL üzeri kiralık bütçe aralığında yüzde 30 ile 55 yaş üstü grubun bütçesi en yüksekken, bu yıl yüzde 62 ile 40-55 yaş grubu en yüksek bütçeyi belirtti. 2021 yılında en çok 18-25 yaş aralığında görülen (yüzde 62) 1500 TL bütçe oranı bu yıl yüzde 25 ile 55 yaş üzeri grupta yer aldı.

Emlakjet temmuz ayında ayrıca geçen yıl ve bu yılın kiralık ev arama sürelerini de kıyasladı. Yapılan araştırmaya göre 2022 yılında kullanıcıların yüzde 55 ile yarısından fazlası 2 aydan uzun süredir kiralık ev arıyor.

Geçen yıl mart ayında gerçekleştirilen araştırmada ise kullanıcıların yüzde 46’sı 2 aydan uzun süredir kiralık ev aramışlardı. Bu yıl ayrıca kullanıcıların 5’te 1'i ise 1-7 gün aralığı ile henüz çok yeni kiralık ev arayışına başlamış durumda bulunuyor.

- “Kiralık ev arama süreleri arttı”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz ay emlakjet.com kullanıcılarına yöneltilen ankette kiralık ev arama sürelerini 2 ay ve üzeri olarak belirtenlerin oranı yüzde 55 ile geçen yılki yüzde 46 oranına göre artış gösterdi. İki yıldır tekrarladığımız anket, kiralık evlerde seçeneklerin azaldığını ve kiralık ev arama süresinin arttığını ortaya koyuyor. Yaklaşan okula dönüş döneminin kiralık piyasasını daha çok canlandıracak ve mevcutta yüksek olan talebi artıracaktır.

Kiralık piyasasında arzın talebe yetişemediği mevcut dengesizliğin çözümü için ofislerin sektör yetkilileri geçtiğimiz dönemde ofislerin konut çevrilebilmesi için öneride bulundu. Henüz yürürlüğe girmese de gayrimenkuldeki sıkışıklık durumu için çözüm aranması olumlu. Gayrimenkul piyasasındaki uzman isimlerin yorumlarını biz de önemsiyor her ay raporumuzda bir uzman görüşüne yer veriyoruz. Uygulanan çözümlerin meyve vererek daha dengeli piyasa şartlarının oluşmasını umuyoruz.”

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri(TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan ise yaş gruplarının aramalarına ilişkin verilerin piyasa ile ilgili önemli sonuçlar verdiğini aktararak, "Genç nüfusta ise bazen aynı evi paylaşan birden fazla kişi olması, ayrıca yeni evlenen çiftlerde belki de çiftlerin beraberce çalışması nedeniyle arama bütçesi bir miktar daha yükselebiliyor.

Lakin piyasa açısından ya da rakamlar belirlenirken ‘gençler kiralayacak fiyatı bir miktar yüksek tutalım’ ya da ‘yaşlılar oturabilir bir miktar düşük tutalım’ şekilde mal sahiplerinin bir değerlendirmesi olmuyor.” ifadelerini kullandı.

Antalya Manavgat’tan Rainbow Akdeniz Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Bedriye Günay da şunları kaydetti:

"Kiralık fiyatlarına baktığımızda bizim hizmet verdiğimiz Antalya bölgesinde nisan-mayıs dönemindeki hızlı kira artışları durdu. Şimdilerde kira fiyatları stabil hale geldi. Önümüzdeki dönemde de bu fiyatların üzerine çıkmasını beklemiyoruz. Kiraların bu sene artmasında tatil döneminde mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen kişiler ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yabancıların tercih etmesinin etkili olduğu söylenebilir.

Genel olarak müşteri profilimiz 25-45 arası kişilerden oluşuyor. Çünkü salgın sonrası otellerin çalışmaya başlamasıyla beraber mevsimlik olarak çalışmaya gelen kişiler oldu. Bununla beraber kiralık ev için talep fazla fakat arz çok az. İnsanlar mevcut evlerinden çıkmak istemiyorlar çünkü yeniden kiralama sırasında ekstra masraflar ortaya çıkıyor ve bu durumdan kaçınıyorlar. Kiralık evlere olan talepten dolayı, kiralık evleri ilan olarak girmeden portföyümüzdeki kişilerin taleplerini karşılıyoruz.”

