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Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

MALATYA HABERLERİ  | 19.02.2020 18:14 | Son Güncelleme

Emniyet Başmüfettişi, 1.

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

Emniyet Başmüfettişi, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula’nın verdiği “Gençlik, şuur, özgüven ve iletişim” konulu konferans ilgi gördü.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nün organizesi ile Kongre ve kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen “Gençlik, şuur, özgüven ve iletişim” konulu konferansa, Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Emniyet Müdür Yardımcıları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Emniyet Başmüfettişi, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula’nın verdiği “Gençlik, şuur, özgüven ve iletişim” konulu konferans sonrasında Sula, soruları da cevaplandırdı.

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

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