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Emniyet çalışanları anne ve kız kampında moral buldu

05.02.2021 12:50 | Son Güncelleme:
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Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Emniyet Çalışanları Anne ve Kız Kampı", pandemi döneminde ön safta mücadele veren emniyet çalışanları ve ailelerini buluşturdu.Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Ak Parti Antalya Milletvekili Dr.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Emniyet Çalışanları Anne ve Kız Kampı", pandemi döneminde ön safta mücadele veren emniyet çalışanları ve ailelerini buluşturdu.
Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Ak Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, emniyet çalışanları ile aileleri katıldı. 4-5 Şubat tarihleri arasında Alaaddin Keykubat Gençlik Kampında yatılı olarak düzenlenen kampta bisiklet, tırmanma voleybol, okçuluk, tenis vb. aktiviteler gerçekleştirildi.
Düzenlenen Emniyet Çalışanları Anne ve Kız Kampı ile zorlu pandemi sürecinde bizler için ön safta mücadele emniyet çalışanlarımıza bir nebzede olsa nefes almayı amaçladıklarını belirten Ak Parti Antalya Milletvekili Dr.Tuba Vural Çokal, Emniyet çalışanlarımız için düzenlenen bu kampta bizler için her daim mücadele eden çalışanlarımız ve aileleriyle güzel vakit geçirmek istedim. Projenin tüm Türkiye’ye örnek olmasını istiyoruz. Virüs inşallah en kısa sürede bitecek. Eskisi gibi mutlu ve güzel günlerimize kavuşacağız” Dedi.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzü bu güzel çalışmadan dolayı kutluyorum. Burada sağlık çalışanlarımız ve aileleri için birçok aktivite hazırlanmış. Siz değerli çalışanlarımız ve ailelerinize de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. En kısa zamanda sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle." diye konuştu.
Kampı düzenlemedeki amaçlarının moral depolamanın yanı sıra anne ve kızlarını arasındaki bağı güçlendirmek olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Kamp süresince babalar ve oğulları bir arada oyunlar oynayıp etkinliklere katılıyor. Evde ve sosyal hayatta birlikte çok vakit geçiremeyen anne ve kızlarının burada birlikte vakit geçirmeleri sağlıyoruz. Aldığımız dönüşlerde ise bu kampların çok verimli olduğunu anladık." dedi.
6-7 Şubat Askeri personel ve çocukları için baba-oğul kampı, 20- 21 Şubat’ta yine anne-kız kampları gerçekleştirilecek.

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Sabah
07:49
Öğle
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İkindi
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Akşam
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