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Emniyet ekipleri çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu

YOZGAT HABERLERİ  | 23.04.2020 17:15 | Son Güncelleme

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde kutlayan çocukların sevinçlerine ortak oldu.Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçlarını Türk bayrakları ile süsleyip 23 Nisan şarkıları seslendirerek cadde ve sokaklarda ring attı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde kutlayan çocukların sevinçlerine ortak oldu.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçlarını Türk bayrakları ile süsleyip 23 Nisan şarkıları seslendirerek cadde ve sokaklarda ring attı. Polisleri gören çocuklar da balkonlara çıkarak ellerinde bayraklarla hem 23 Nisan şarkılarına eşlik etti hem de polisleri alkışladı. Emniyet ekiplerinin 23 Nisan etkinliği renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

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Yozgat Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:12
Sabah
05:45
Öğle
12:44
İkindi
16:30
Akşam
19:34
Yatsı
21:00

Yozgat Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Yeşer Eczanesi
Merkez
Turan Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Deniz Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Çakıroğlu Eczanesi
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