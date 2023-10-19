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Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi

19.10.2023 12:04 | Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) ülke genelinde hız ile motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önlenesi amacıyla 10-12 Ekim'de ülke genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 23 bin 113 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi, 3 bin 90 sürücü ile yolcunun koruma başlığı kullanmadığı belirlendi.

Denetimlerde 1014 sürücünün belgesiz olarak motosiklet ve motorlu bisiklet kullandığı, 285 sürücünün ise tescil belgesi ile plakasının uygun durumda olmadığı tespit edildi.

Ayrıca 375 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı belirlendi, trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen 7 bin 380 kişiye işlem yapıldı.

- Radarla hız denetimi

Hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kurallarına uygun şekilde araç kullanmaya yönlendirmek amacıyla 9-11 Ekim'de ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde, hız ihlali yaptığı belirlenen 20 bin 416 araç ve sürücüsüne işlem uygulandı.

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egm emniyet genel müdürlüğü

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