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Emniyet Genel Müdürü Aktaş Hakkari’de

HAKKARİ HABERLERİ  | 12.06.2020 09:26 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari’ye geldi.Akşam saatlerde Fatihler Kışlası’na helikopterle inen Genel Müdür Aktaş; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari’ye geldi.
Akşam saatlerde Fatihler Kışlası’na helikopterle inen Genel Müdür Aktaş; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. İlk olarak valiliği ziyaret eden Genel Müdür Aktaş, şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçti.
Genel Müdür Aktaş’a Vali Akbıyık tarafından ziyaret anısına yöreye ait el dokuması kilim, bal ve radyo hediye edildi. Bir süre Vali Akbıyık ile görüşen Aktaş, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’dan genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında brifing aldı.
Geceyi Hakkari’de geçiren Genel Müdür Aktaş’ın daha sonra ilçeleri ziyaret ederek ilden ayrılacağı öğrenildi.

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