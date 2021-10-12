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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Malatya İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

12.10.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Malatya İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez-Mare'de şehit olan Özel Harekat Polisi Cihat Şahin'in Elazığ'da son yolculuğuna uğurlanması törenine katılmasının ardından Malatya'ya geldi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünde resmi törenle karşılanan Aktaş, burada Vali Aydın Baruş ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile genel güvenlik, asayiş hizmetleri ve icra edilen faaliyetler hakkında bilgiler almak üzere düzenlenen toplantıya katıldı.

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