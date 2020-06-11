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Emniyet Genel Müdürü Aktaş’ın Van ziyareti

VAN HABERLERİ  | 11.06.2020 19:14 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Van’a gelen Genel Müdür Aktaş, valilik ziyaretinin ardından Van Emniyet Müdürlüğüne geçti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Van’a gelen Genel Müdür Aktaş, valilik ziyaretinin ardından Van Emniyet Müdürlüğüne geçti. Burada bir süre İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile görüşen Genel Müdür Aktaş, günün anısına Karabağ’a plaket, Karabağ ise Genel Müdür Aktaş’a kilim hediye etti. Vali Bilmez, Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve beraberindeki heyet, buradan da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne geçerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünün İskele Caddesi üzerinde yapımı devam eden yeni hizmet binasının inşaatında incelemelerde bulunan Genel Müdür Aktaş, yüklenici firma yetkilisi tarafından inşaatın son durumu hakkında bilgilendirildi.
Vali Bilmez, Genel Müdür Aktaş ve beraberindeki heyet, daha sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin bugün yaptığı operasyonla ilgili bilgi aldı. Narkotik ekiplerini yaptıkları başarılı operasyonlarından dolayı alkışlayarak tebrik eden Aktaş, narkotik köpeği ile de yakından ilgilendi. Genel Müdür Aktaş, ziyaretlerini Edremit ilçesindeki Çevik Kuvvet Şubesi ile sürdürdü. Çevik Kuvvet Şubesi ziyareti sonrası Genel Müdür Aktaş, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına geçti. Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş tarafından karşılanan Genel Müdür Aktaş, karşılama mangasını selamladıktan sonra Şeref Defterini imzaladı. Genel Müdür Aktaş, Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile bir süre makamında sohbet etti. Ziyaret karşılıklı plaket, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.
Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve beraberindeki heyet, Van-Gürpınar karayolu üzerindeki Kurubaş polis kontrol noktasını da ziyaret ederek polisleri selamladı. Buradan İl Jandarma Komutanlığına geçen Vali Bilmez, Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve beraberindeki heyeti, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit karşıladı. Şeref Defterini imzalayan Genel Müdür Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yiğit ile makamında sohbet etti. Genel Müdür Aktaş, askerlerle hatıra fotoğrafı çekiminden sonra 6. Hudut Tugay Komutanlığının Van’daki yerleşkesine geçti. 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul tarafından karşılanan Emniyet Genel Müdürü Aktaş, bu ziyaretinin ardından Van programını tamamlayarak heyetiyle birlikte kentten ayrıldı.

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