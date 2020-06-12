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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Hakkari Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

ANKARA HABERLERİ  | 12.06.2020 02:05 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Hakkari Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Emniyet Genel Müdürü (EGM) Mehmet Aktaş, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne yaptığı ziyarette, yürütülen genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında brifing aldı ve incelemelerde bulundu.

EGM'den yapılan açıklamada, Aktaş'ın, görevi başında bulunan ve vazifelerinde üstün disiplin, gayret ve fedakarlık gösteren tüm Türk Polis Teşkilatı personeline görevlerinde başarılarının devamını dilediği bildirildi.

Yürütülen genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında brifing alan ve incelemelerde bulunan Aktaş'a ziyaret süresince Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Terörle Mücadele Dairesi Başkan Vekili Hasan Yiğit, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, Havacılık Dairesi Başkanı Uygar Elmastaşı ve İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehan Poçan'ın eşlik ettiği belirtildi.

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