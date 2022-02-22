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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Kahramanmaraş Valiliğine ziyaret

22.02.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Kahramanmaraş Valiliğine ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından karşılandı.

Aktaş ve Vali Coşkun, makamda bir süre görüştü.

Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aktaş'a ziyaretinde Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da eşlik etti.

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