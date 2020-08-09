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Emniyet Genel Müdürü Aktaş’tan Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

OSMANİYE HABERLERİ  | 09.08.2020 21:01 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Osmaniye Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş’u ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Osmaniye Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş’u ziyaret etti. Ziyarete Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Narkotik Daire Başkanı Sayın İbrahim Hakkı Seydioğlu, İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Abdullah Üner, TEM Daire Başkan Yardımcısı Hakan Yıldırımoğlu katıldı.

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Akşam
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Yatsı
21:06

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Ab-I Hayat Eczanesi
Merkez
Büyüköztürk Eczanesi
Merkez
Eda Eczanesi
Merkez
Semih Gül Eczanesi
Kadirli
Yetişir Eczanesi
Kadirli
Dilşad Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
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