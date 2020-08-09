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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

OSMANİYE HABERLERİ  | 09.08.2020 20:20 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

OSMANİYE (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'u makamında ziyaret eden Aktaş, emniyet güçlerinin il genelinde yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Aktaş'a ziyaretinde, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Narkotik Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğlu, İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Abdullah Üner, Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Hakan Yıldırımoğlu da eşlik etti.

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